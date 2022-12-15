В Челябинской области осудили экс-полицейского за слив данных об умерших

Экс-силовика признали виновным в получении взятки
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Челябинской области осудили бывшего сотрудника полиции, который за деньги сливал данные об умерших. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Установлено, что осужденный получил 14 тысяч рублей от представителя похоронного агентства. За эти деньги он предоставил ему данные о недавно умерших южноуральцах.
— Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, — сообщили в СУ СКР по региону.
Экс-силовика приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 58 тысяч рублей. Также ему запретили сроком на 3 года работать в органах либо на госслужбе.
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