В Ленинском районе Челябинска на 7 часов закроют движение трамваев

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Ленинском районе Челябинска на семь часов закроют движение трамваев. На участке от кольца Харлова до улицы Чистопольской будет вестись ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

— Ограничения вводятся от кольца Харлова до Чистопольской с 22:00 15 декабря до 05:00 16 декабря. Движение трамваев будет организовано до кольца Харлова, — рассказали в организации.

Напомним, движение транспорта перекрыто и на улице Братской в Советском районе. Там проводятся работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Ограничения будут действовать до 14 января.

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