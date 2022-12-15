Текслер поручил усилить меры безопасности в период новогодних праздников

Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 15 декабря, провел итоговое заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он поручил усилить меры антитеррористической и пожарной безопасности в период новогодних праздников. В первую очередь это касается мест проведения детских утренников и массовых мероприятий.

— Наши подходы к организации торжественных мероприятий должны учитывать специфику уходящего года. Я уже говорил о разумном формате празднования Нового года. Также отмечу, что для детских праздников нет каких-либо ограничений, в привычном формате проводим новогодние елки, спектакли, представления. Напоминаю, что мы договорились не проводить организованные органами власти и организациями фейерверки и салюты. Прошу глав, полицию, Главное управление МЧС проконтролировать, чтобы не было таких мероприятий, – подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поручил полиции усилить патрулирование дорог и пресекать попытки пьяных водителей сесть за руль. Глава региона также указал обратить внимание на вопросы, связанные с безопасной перевозкой детей на массовые мероприятия.

Помимо прочего, на заседании была поднята тема обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По словам главы региона, нужно не допускать несанкционированного использования газовых баллонов.

— Важно информировать людей о необходимости заключать договоры с профессиональными организациями на обслуживание газового оборудования, необходимо постоянно напоминать людям о правилах безопасного обращения с газом, – отметил Алексей Текслер.

Дополнительно глава региона поручил привести в готовность аварийный запас материальных ресурсов в котельных и резервных источниках электроснабжения. Также необходимо проверить, без включения звукового сигнала, работоспособность систем оповещения населения.

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