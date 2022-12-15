В Челябинске закочили ремонт Нового художественного театра

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске под начало нового сезона завершилось обновление Нового художественного театра. В здании провели полномасштабный капремонт, начиная от гардероба и заканчивая гримерками.

Капитальный ремонт был проведен во всех помещениях, начиная с гардероба и заканчивая гримерками артистов. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе администрации города Челябинска.

— Приятно открывать сезон в отремонтированном помещении. В нем нам очень хотелось и в итоге удалось сохранить историю НХТ, сделать отдельные тематические зоны, то есть объекты, которые «дают лицо» нашего театра, — говорит худрук НХТ Евгений Гельфонд.

Ремонт шел постепенно на протяжении двух лет. При этом труппа продолжала активно выступать на своей сцене.

Кстати Новый художественный театр посетила мэр Челябинска Наталья Котова. Она подарила НХТ акустическую аппаратуру, а также поддержала идеи о расширении театра и создании рядом театрального сквера.

Ранее стало известно, что новая чаша бассейна «Строитель» в Челябинске начнет работать 9 января — сразу после новогодних праздников. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) рассказал министр физкультуры и спорта региона Александр Гриб.

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