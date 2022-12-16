За два года в Челябинск привезут 65 новых автобусов

Автобусы закупят в рамках нацпроекта
Фото: Кирилл САДЫКОВ
За 2023 и 2024 год в Челябинск привезут 65 новых низкопольных автобусов. Как рассказали в миндортрансе, это стало возможно благодаря большой скидке на лизинг.
— Заявка Челябинской агломерации по программе обновления транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» заняла 5 место из 50 городов-участников. Перевозчики первых 20 городов могут рассчитывать на 40%-ю скидку при покупке автобусов большого класса в лизинг, — уточнили в министерстве.
Как уточнили в миндортрансе, скидку удалось получить благодаря работе над заявкой. В министерстве также добавили, что 15 машин приедут в 23 году, а еще 50 уже в 24 году.
Ранее стало известно, что в Ленинском районе Челябинска на семь часов закроют движение трамваев. На участке от кольца Харлова до улицы Чистопольской будет вестись ремонт трамвайных путей.
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