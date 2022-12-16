За два года в Челябинск привезут 65 новых автобусов

Автобусы закупят в рамках нацпроекта Фото: Кирилл САДЫКОВ

За 2023 и 2024 год в Челябинск привезут 65 новых низкопольных автобусов. Как рассказали в миндортрансе, это стало возможно благодаря большой скидке на лизинг.

— Заявка Челябинской агломерации по программе обновления транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» заняла 5 место из 50 городов-участников. Перевозчики первых 20 городов могут рассчитывать на 40%-ю скидку при покупке автобусов большого класса в лизинг, — уточнили в министерстве.

Как уточнили в миндортрансе, скидку удалось получить благодаря работе над заявкой. В министерстве также добавили, что 15 машин приедут в 23 году, а еще 50 уже в 24 году.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе Челябинска на семь часов закроют движение трамваев. На участке от кольца Харлова до улицы Чистопольской будет вестись ремонт трамвайных путей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.