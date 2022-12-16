В Челябинской области задержали подростка за вымогательство у пенсионеров

Подросток притворялся родственником, которому требуются деньги на операцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция задержала 16-летнего подростка из Миасса, который вымогал деньги у пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Установлена его причастность к двум преступлениям, на которые он пошел с целью пополнения своего бюджета. Обману подверглись пожилые жительницы города 1946 и 1949 годов рождения, у которых он забрал около 300 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Деньги он получал традиционной схемой мошенников — звонил пенсионерам и просил деньги для родственника, который якобы попал в аварию. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор 42-летнему мужчине, который до смерти избил костылем собственного отца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.