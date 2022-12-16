Режим действует уже три дня
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 19 часов 16 декабря. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службы города.
— По данным Челябинского ЦГМС на территории города Челябинска до 19 часов 16 декабря ожидаются условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — уточнили в ЕДДС.
Таким образом, в городе уже третий день действует режим НМУ. На это время городским предприятиям предписано снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 20 процентов.
Кстати, о погоде. После почти 30-градусных морозов в Челябинскую область вновь придет потепление. Уже на выходных температура может подняться до +2 градусов. Вдобавок возобновятся снегопады.
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