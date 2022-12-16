Десятый раз – роковой: в Челябинской области поймали серийного грабителя магазинов, который быстро бегал

Житель Миасса может задержаться за решеткой на срок до 4 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали мужчину, которому девять раз удавалось хватать товары в магазинах и убегать с ними. Десятая попытка оказалась провальной.

О покупателе, который выскочил на улицу с товаром, игнорируя окрики продавцов, заявили в полицию работники одного из супермаркетов в Миассе.

Полицейские узнали у продавцов приметы беглеца и по горячим следам разыскали его. Это оказался 26-летний неоднократно судимый горожанин. По пути из супермаркета он успел избавиться от части похищенных товаров, но некоторые продукты все еще были при нем.

Вскоре выяснилось, что мужчина сбежал с неоплаченными товарами еще из 9 сетевых магазинов.

В отношении миасца возбудили уголовное дело о грабеже. До суда его отправили в СИЗО.

Напомним, накануне в Челябинской области осужденный напал на конвоиров после вынесения приговора. Одного из пострадавших полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии.

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