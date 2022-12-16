В ЮУрГУ назвали лауреатов ежегодной премии

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

За 79 лет вуз преобразился от Челябинского механико-машиностроительного института до Южно-Уральского государственного университета. ЮУрГУ – это не только кузница рабочих и научных кадров, но и площадка инновационных разработок, а также отправной пункт для современной молодёжи.

«Наши планы на будущее – это и разработка цифровых испытательных стендов, цифровых двойников оборудования, которое выпускает промышленный комплекс Челябинской области. Ведь образовательный процесс для студентов – это не только знания, но и среда, аудитории, общество, в котором учащиеся развиваются и повышают профессиональные качества. ЮУрГУ делает нас особенными и неповторимыми!» – поделился Александр Вагнер.

По традиции были названы лауреаты ежегодной премии «Признание ЮУрГУ». В номинации «Учебный процесс» награжден доктор физико-математических наук, профессор, директор института естественных и точных наук Алена Замышляева.

Старший научный сотрудник лаборатории больших данных и машинного обучения Сэчин Кумар награжден в номинации «Наука».

Доктор биологических наук, доцент, директор института спорта, туризма и сервиса Вадим Эрлих получил награду в номинации «Спорт».

В номинации «Культура» награждены: профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Лидия Лободенко и заведующий кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью ИМСГН Людмила Шестеркина.

В номинации «Молодежная политика» отмечен директор Центра профилактики асоциального поведения УВР Ксения Гернега

«Гран-при» получил начальник отдела стратегического развития – Евгений Белоусов.

Церемонию награждения продолжил концерт творческих коллективов ЮУрГУ – лауреатов престижных международных и всероссийских фестивалей.

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