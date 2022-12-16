Замерзли и не могли двигаться: в Челябинской области спасли супругов, заблудившихся возле Уральского Бали

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Двое жителей Челябинской области поехали посмотреть на каолиновый карьер, заблудились и всю ночь не могли найти правильную дорогу.

43-летняя женщина и 45-летний мужчина из Озерска потерялись в окрестностях Кыштыма. Они приехали к Уральскому Бали — так каолиновый карьер прозвали из-за необычного бирюзового оттенка воды. Вечером быстро стемнело, и супруги не смогли найти обратную дорогу от водоема.

— Карьер продолжает оставаться технологическим объектом и значительное количество накатанных грузовым транспортом дорог еще больше запутали людей, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Выход к поселку они искали всю ночь. Уже под утро супруги так закоченели, что не могли двигаться дальше. Вдобавок в их телефоне осталось меньше 5% заряда. Последнюю энергию в батарее муж и жена использовали, чтобы позвонить спасателям и попросить помощи.

Спасатели обследовали район карьера и нашли заблудившуюся пару. Туристы остановились в трех километрах от окраины поселка. В поселок спасатели и увезли супругов. Путешественники очень замерзли, но медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее в Челябинской области нашли заблудившихся в лесу лыжников.

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