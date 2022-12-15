В Челябинской области начались отправки мобилизованных в зону СВО

Фото: пресс-служба губернатора.

Из дивизии и палаточного лагеря в Чебаркуле после боевого слаживания начались отправки мобилизованных в зону Специальной Военной Операции. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после окончания прямой линии встретился с военнослужащими и командованием танковой дивизии Центрального военного округа.

Глава региона передал военным 46 квадрокоптеров, к ним 46 смартфонов и карт памяти, 59 тепловизионных монокуляров. Ранее регион уже передавал в дивизию необходимое снаряжение. В период боевого слаживания каждый мобилизованный был обеспечен комплектом личных вещей.

— Мы обеспечиваем каждого военнослужащего комплектом амуниции и вещей, — отметил Алексей Текслер. — В нем каска, бронежилет, теплые вещи, зимний спальник. Такой комплект получит каждый боец, который отправляется из нашей области. Мы не делим бойцов на своих и чужих, все наши. На системной основе помогаем всем, кто проходит у нас боевое слаживание, вне зависимости от того, из какого они региона.