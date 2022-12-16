Жители Челябинска потратят на новогодние подарки по 12,5 тысяч рублей

Сумма праздничных трат в Челябинске такая же, как в среднем по России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Челябинска собираются потратить на покупку подарков к Новому году в среднем по 12,5 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob. Примечательно, что почти во всех российских мегаполисах расходы на подарки снизились с прошлого года, но Челябинск стал исключением — «подарочный» бюджет в городе за год не изменился. Правда, в 2019 году он все же был больше — тогда челябинцы на покупку презентов тратили по 13,3 тыс. рублей.

В конце 2022 года 66% горожан признались, что готовят подарки для детей, родителей, сестер и братьев. Еще 33% планируют порадовать в праздник супругов или возлюбленных. 20% покупают подарки друзьям, 9% — коллегам. Одарить к Новому году себя любимого планируют 13% челябинцев. А 17% вообще не собираются никому ничего дарить.

Опрос показал, что для родственников, коллег, друзей и себя чаще приобретают подарки женщины. А вот мужчины чаще делают подарки своим вторым половинкам. При этом на подарки мужчины тратит в полтора раза больше денег, чем женщины.

Напомним, из Челябинска в новогодние каникулы отправят дополнительные поезда в Москву.

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