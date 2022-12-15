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НовостиЗдоровье15 декабря 2022 5:37

Врачи из Нязепетровска попросили губернатора Челябинской области ускорить строительство больницы

Алексей Текслер высказался о недопустимости очередного переноса сроков возведения новой больницы
Ольга ЩАПИНА

К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии обратились врачи из больницы Нязепетровска. Они рассказали, что больница находится в неудовлетворительном состоянии.

За 70 лет в здании делали только косметический ремонт. Глава региона сделал последнее предупреждение минздраву и минстрою. Хирургический корпус в Нязепетровске начнут строить в следующем году.

— Я хорошо помню эту больницу в Нязепетровске, — ответил Алексей Текслер. — Действительно, состояние вы сейчас увидели, смотреть равнодушно просто невозможно, поэтому решение было принято. В целом, в декабре завершатся проектные работы. Там были в том числе нарекания к проектанту, были определенные переделки, что, собственно, немного сдвинуло срок, но тем не менее объект полностью обеспечен приличным финансированием – больше миллиарда рублей. В следующем году мы уже начнем стройку. Будем торопиться, чтобы не позже начала 2024 года объект сдать, потому что в таких условиях лечиться невозможно. Я еще раз обращаю внимание, минздрав и минстрой, чтобы все обязательства, которые вы мне давали, были выполнены.