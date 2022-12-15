Около 100 врачей Челябинской области выбрали для работы сельские территории

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как стать земским доктором или фельдшером. Об этом его спросил студент ординатуры Южно-Уральского государственного медицинского университета на прямой линии.

Молодой человек решил принять участие в региональной программе по привлечению врачей на село. Алексей Текслер пояснил, что для этого нужно обратиться в районную больницу или министерство здравоохранения. В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» врачи могут возвращаться в свои населенные пункты.

— Сейчас одна из самых актуальных задач, которая сегодня перед нами стоит, — это укомплектовать кадрами наши медицинские учреждения, особенно первичное звено, особенно в сельской местности такая проблема существует, — отметил Алексей Текслер. — Мы как раз в этом году уточнили программу «Земский доктор», «Земский фельдшер», дали возможность возвращаться в свои населенные пункты. Федеральные программы не предусматривали возможность оказывать таким медикам помощь. Я очень рад, что у нас порядка ста ординаторов в этом году уехали в территории, такого раньше не было.