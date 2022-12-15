Более 100 детей из ДНР отдыхают сейчас в Челябинской области

Алексей Текслер несколько раз встречался со школьниками из ЛНР и ДНР. Фото: пресс-служба губернатора.

Более 100 детей из Донецкой народной республики учатся и отдыхают сейчас в Челябинской области. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер во время прямой линии с жителями. К главе региона обратилась женщина из Ясиноватой. Она сказала, что хотела бы, чтобы ее ребенок также провел каникулы на Южном Урале.

— Мы, действительно, в этом году оказали большую помощь по оздоровлению детей наших подшефных территорий, и не только из Луганской Народной Республики, — отметил Алексей Текслер. — Порядка тысячи детей мы оздоровили. Чуть больше половины – это был Крым и Краснодарский край. Порядка 400 с небольшим ребят приезжали к нам в регион, в Челябинскую область. Сейчас 115 детишек из Волновахи и Ясиноватой находятся. И, конечно, эту работу продолжим в следующем году. Я обещаю: ребенка мы обязательно пригласим в Челябинскую область. Деткам очень понравилось, всем, кто приезжал к нам. Поэтому, конечно, эту помощь мы продолжим.