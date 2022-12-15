Алексей Текслер поручил решить проблемы с перепадами напряжения в Сосновском районе

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разобраться с перепадами напряжения в Сосновском районе. На прямой линии к нему обратилась жительница поселка Кременкуль. По ее словам, у многих отопление зависит от электроэнергии, которая регулярно отключается. Объясняют это тем, что сети попросту изношены.

— Да, вокруг Кременкуля проблемы с электроснабжением есть, и не только с электроснабжением, и с газификацией, я эту ситуацию знаю, — прокомментировал Алексей Текслер. — В общем и целом проблема возникла после того, когда земли начали активно выделять под строительство частных домов. Энергетическая инфраструктура не поспевала. И если в принципе было бы все нормально с газом, то этого электроснабжения бы хватало. Что касается частных домохозяйств, по газу тоже все вопросы мы с «Газпромом» решили в этом году. Договорились о том, что никаких проблем для подключения домохозяйств не будет.