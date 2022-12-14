Многодетная мама из Кусинского района попросила губернатора о помощи

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области задали губернатору Алексею Текслеру вопросы о помощи мобилизованным. Эта тема стала одной из ключевых во время общения главы региона на прямой линии.

Так, многодетная мама из Кусинского района проводила мужа на СВО. Дети взрослые и оснований для отсрочки не было. Семье помогли купить новый газовый котел, а теперь женщина попросила ноутбук для сына-школьника. Алексей Текслер пообещал помочь, а также отметил, что помощь мобилизованным — сегодня основная задача.

— Сегодня основная наша задача после того, как ребята ушли, — это оказание помощи семьям мобилизованных, — подчеркнул Алексей Текслер во время прямой линии, — Мы одни из первых в стране приняли областной закон по оказанию помощи семьям мобилизованных. Мы оказали практическую финансовую помощь каждой семье – 50 тысяч рублей на семью, плюс 20 тысяч на каждого ребенка в семье. Помощь в настоящий момент практически выплачена. Отдельная мера поддержки семьям с детьми: речь идет об оплате дошкольного образования, бесплатном питании в школе, бесплатном питании в училищах и техникумах. Плюс поддержка от муниципалитетов по линии оплаты общественного транспорта, ряд других льгот. Ну и, конечно, пожилым родителям, где есть необходимость, мы оказываем всю необходимую помощь, наши социальные центры делают это бесплатно в полном объеме. Но самое главное, повторюсь, это масштабная помощь каждой семье.