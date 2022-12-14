Правительство Челябинской области ответит на 6 тысяч вопросов, которые поступили на прямую линию

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел прямую линию с жителями региона. Он отвечал на вопросы более трех часов, поступило более 6 тысяч просьб. Больше всего жителей Челябинской области волновали темами ЖКХ, соцзащиты и здравоохранения. Следующие по популярности темы — дорожный ремонт, благоустройство, транспорт, строительство, образование, экология, спецоперация. На некоторые из них Алексей Текслер ответил в прямом эфире. Однако ни дно обращение не останется без внимания: вопросы принимали и записывали 40 волонтеров.

— На каждый вопрос будет дан ответ, — подчеркнул Алексей Текслер, открывая прямую линию. — Вы знаете, у нас есть возможность обратиться к руководству и региона, и каждого муниципалитета, и задача, которую я ставлю, чтобы каждый вопрос находил свой ответ, и здесь будет то же самое. Поэтому поручение и главам муниципалитетов, и министрам, в чей адрес будут направлены вопросы, дать ответы. Ответы должны быть содержательны, я буду лично контролировать получение ответов на все вопросы, которые сегодня поступят формате прямой линии.