200 тысяч детей Челябинской области получат подарки от губернатора

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинской области стартует ежегодная акция «Подарим Новый год детям». Традиционная акция проходит на Южном Урале по поручению губернатора Алексея Текслера. Для этого из регионального бюджета выделено свыше 93 миллионов рублей.

Планируется закупить свыше 200 тысяч подарков. Их получат ребята разных возрастных категорий: дети-инвалиды; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах социальной защиты; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 12 лет включительно, и ряд других. Также получат подарки дети в возрасте от 1 года до 14 лет включительно — это дети-участники губернаторских елок; те, чьи родители погибли во время специальной военной операции; дети мобилизованных граждан; граждан, заключивших контракты для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец».

Свыше 1150 специлизированных подарков ждут ребят, которые страдают аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом. С 19 декабря управления соцзащиты начнут приглашать родителей за подарками, получить их можно до 16 января 2023 года.