Аварийные балконы и двери исторического вида: как отремонтирую фасад самого узнаваемого дома в Челябинске

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

В Челябинске собираются капитально отремонтировать фасад жилого дома облисполкома. Здание находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, признано объектом культурного наследия. Проект работ по сохранению дома-памятника недавно получил одобрение экспертов.

Фото: Госкомитет ОКН Челябинской области

Планами по ремонту поделились в региональном Госкомитете охраны культурного наследия. Обновят не только фасад, обращенный к площади Революции, но и внутреннюю, «дворовую» стену здания.

Иллюстрация: Госкомитет ОКН Челябинской области

В доме планируют восстановить разрушенные архитектурные элементы, в том числе шесть аварийных балконов. В подъездах вставят новые, но аналогичные историческим двери и окна.

На стенах обновят штукатурку и оконные откосы, а рамы окон в квартирах покрасят снаружи, чтобы привести к единому виду.

Иллюстрация: Госкомитет ОКН Челябинской области

Дом облисполкома построили в Челябинске в 1934-1938 годах. Его проектировали совместно челябинские и московские архитекторы.

— В 1930-е – 1940-е годы дом был архитектурной доминантой центра и во многом определил масштаб застройки площади Революции, — рассказали в Госкомитете ОКН. — Здание является характерным примером архитектуры раннего советского неоклассицизма и примером типа «домов для специалистов», ориентированным на крупномасштабные столичные образцы.

В архиве сохранился историческим снимок дома облисполкома. На нем еще нет трамвайного поворота, а перед самим зданием стоит ряд кирпично-каменных построек.

Ранее в Челябинске ремонтировали фасад соседнего здания — дома №1 на площади Революции. Работы сопровождались скандалами.

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