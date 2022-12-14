Талантливая молодежь Челябинской области получила именные премии губернатора

Премии вручила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Фото: пресс-служба правительства.

За вклад в развитие региона 53 южноуральца удостоены премии губернатора в сфере молодежной политики, еще 10 человек стали лауреатами премии имени Виктора Поляничко. Все они имеют достижения в науке, культуре, творчестве, добровольчестве или общественной деятельности.

Торжественная церемония награждения состоялась в резиденции губернатора. От имени Главы региона Алексея Текслера участников церемонии поздравила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Южный Урал в последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям, в том числе в сфере молодежной политики. Многие участники церемонии являются инициаторами собственных социально значимых проектов, которые были поддержаны федеральными грантами.

В этом году во всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи участвовало 419 инициатив от жителей Челябинской области, 49 из них стали победителями, а региону на поддержку проектов было направлено 29 млн рублей. Лауреатами премии губернатора стали молодые люди из 25 территорий по направлениям: «Творческая деятельность»; «Добровольческая (волонтерская) деятельность»; «Общественная деятельность»; «Школьное и студенческое самоуправление»; «Патриотическое воспитание»; «Молодежные медиа».