Алексей Текслер принял участие в форуме «Власть и бизнес»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках форума «Власть и бизнес: взгляд в будущее» обозначил основные приоритеты во взаимодействии власти с бизнесом.

Это вопросы поддержки бизнеса и инвестиций, проблематика административных барьеров, развитие малого бизнеса, молодежного предпринимательства, научно-технического развития, подготовки кадров.

Глава региона отметил, что крайне актуальными являются вопросы импортозамещения, поддержки оборонно-промышленного комплекса нашей страны, в первую очередь через развитие региональной промышленной кооперации, содействие в обеспечении кадрами.

— Предприятия в целом адаптируются, внедряют новые производства, ищут и выстраивают новые логистические цепочки, - подчеркнул Алексей Текслер. — В свою очередь, региональные власти на постоянной основе продолжают работу по реализации мер поддержки бизнеса.

Внедрен механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений, идет работа над улучшением инвестклимата в части донастройки налогового режима, создан обширный набор льгот для малого бизнеса, приняты минимальные ставки по упрощенной системе налогооблажения, обнулен единый сельскохозяйственный налог, внедрен инвестиционный налоговый вычет.