Экспорт Челябинской области со странами ближнего зарубежья вырос на 6%

В 2022 году Челябинская область провела ряд встреч с зарубежными партнерами. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область демонстрирует рост показателей внешнеэкономической активности. В региональном Минэкономразвития рассказали что экспорт со странами ближнего зарубежья вырос на 6%.

В 2022 году реализован целый комплекс мероприятий по расширению деловых связей. Это 11 бизнес-миссий: в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Киргизию, Индию, Алжир и другие страны; 10 коллективных стендов на крупнейших международных выставках; в Узбекистане открыт первый региональный шоу-рум.

Южный Урал занимает седьмое место по экспорту в стране. Регион работает со 122 странами мира.

Губернатор челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность что количество стран будет только расти, так как основной упор делается в рамках поддержки в развитие экспортноориентированных малых и средних предприятий.

— Челябинскую область в мире знают по нашим металлургам, но, есть новые, совершенно уникальные предприятия, которым мы сегодня помогаем в экспорте, делаем это системно, вместе с Правительством страны, — отметил Алексей Текслер. — У нас порядка 2,5 тысяч экспортеров, из них четверть пользуется услугами экспортного центра. В основном это малый и средний бизнес.