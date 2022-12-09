2 тысяч южноуральцев нашли работу после переобучения

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Почти три тысячи жителей Челябинской области получили профессию благодаря нацпроекту «Демография». Данные приводит Главное управление по труду и занятости населения. При этом более 2 тысяч человек из тех, кто пошел обучение, трудоустроились или открыли собственное дело. Многие сохранили работу.

Получить профессию по нацпроекту могут граждане от 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком, безработные с официальным статусом, некоторые категории молодых людей до 35 лет. Выбрать можно из 900 образовательных программ.

В то же время ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной. Уровень безработицы составляет 0,8%. При этом управление занятости предлагает более 40 тысяч вакансий.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу постоянно мониторить ситуацию на рынке труда и сохранить занятость.

— Несмотря на сложности в экономике, работодатели, как мы и договаривались вместе с профсоюзами, сохраняют уровень занятости, и я тоже предприятия хотел бы поблагодарить за эти решения, надо продолжать в том же духе, — подчеркнул глава региона.