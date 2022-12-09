Научные предприятия Челябинской области получили гранты на 58 млн рублей

Фото: Фонд развития промышленности Челябинской области.

Челябинская область компенсирует предприятиям 58 миллионов рублей затрат на научные проекты. Фонд развития промышленности подвел итоги второго конкурса грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 9 заявок были одобрены.

Новая мера поддерживает компании, реализующие НИОКРы для создания конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции. Из областного бюджета на эти цели по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера направлено 100 млн рублей. По итогам первого конкурса гранты получили 13 компаний. Из-за востребованности меры поддержки уже объявлен следующий конкурс.

Среди победителей НПО «Электромашина», которая разработала проект по развитию электрификации транспорта. Предприятия, входящие в «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин», получили два гранта на разработку комплектующих для бульдозеров. Челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» разрабатывает уникальные бульдозеры, которыми можно управлять с помощью джойстика. Продукция придет на смену итальянским и немецким аналогам.