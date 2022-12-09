7 млрд рублей направлено в Челябинской области в 2022 году на социальную помощь

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Более 80 тысяч южноуральских семей получили помощь в 2022 году по региональному национальному проекту «Демография». На социальную поддержку было направлено больше 7 миллиардов рублей. Данные приводит минсоц Челябинской области.

Семьи получают ежемесячные денежные выплаты на первого, третьего и последующих детей, региональный материнский капитал и областное единовременное пособие при рождении ребенка.

При этом механизм маткапитала меняется исходя из потребностей семей. С 2022 года можно ремонтировать электропроводку и печное оборудование, а с 2023 года заработает новое направление — отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях.

Социальная поддержка семей — один из приоритетов губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

— Могу с гордостью сказать, что мы один из восьми регионов в стране, где за 2021 год наблюдался рост рождаемости, — отметил глава региона на Форуме решения социальных задач в Москве. — Основная задача — чтобы мы в этом тренде остались.