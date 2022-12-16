Чиновника челябинского минстроя приговорили к условному сроку за взятку в виде скидки на машину

Евгений Ефименко. Фото: министерство строительства Челябинской области

Начальника управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгения Ефименко признали виновным в получении взятки. Приговор ему вынесли в Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска 15 декабря.

Как сообщили в пресс-службе суда, в качестве наказания Евгению Ефименко назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Чиновника также обязали выплатить штраф в пятикратной сумме взятки — то есть, 594 660 рублей. Кроме того, Евгению Ефименко на 3 года запретили занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.

Напомним, в 2021 году начальник госстройнадзора получил взятку от бизнесмена в виде скидки на Kia Sorento в автосалоне. В обмен на скидку чиновник помог предпринимателю получить заключение о соответствии строящегося здания проектной документации.

Евгений Ефименко работал в региональном министерстве строительства с 2007 года, а до того был сотрудником треста «Магнитострой». В январе 2022 года его задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ.

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