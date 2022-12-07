В 2023 году в Челябинской области появится 105 новых скверов

Фото: пресс-служба губернатора.

На Южном Урале в 2023 году благоустроят 105 общественных пространств и 89 дворов. Масштабные работы по преображению городов и районов подрядчики проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и его программы «Формирование комфортной городской среды».

Программа по благоустройству набережных, скверов, парков и дворов действует на территории Челябинской области с 2017 года. За это время в рамках федерального проекта благоустроено 912 общественных пространств и 2259 дворовых территорий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу перед руководителями муниципалитетов — сдавать благоустроенные объекты в августе, чтобы люди могли погулять по новым паркам и скверам.

— Ко всем проектам в области у меня два требования, прежде всего, активное участие людей, — сказал Алексей Текслер. — Только так можно понять, какие объекты нужны и востребованы. И, конечно, качество и сроки выполнения работ подрядчиками. В ходе поездок по городам и районам это я проверяю лично».