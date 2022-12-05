Жители Челябинской области в 2022 году взяли ипотечных кредитов на 60 млрд рублей

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Объем ипотечных жилищных кредитов в Челябинской области вырос на 74%. По данным Контрольно счетной палаты, наш регион занял второе место на Урале по приросту этого показателя после Свердловской области.

Всего на Южном Урале с начала года выдано почти 26,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 59,5 млрд рублей.

Напомним, что губернатором Челябинской области Алексеем Текслером совместно с АО ДОМ.РФ подписано соглашение, направленное на повышение доступности ипотечного жилищного кредитования для специалистов ИТ-сферы. Глава региона отметил, что направление ИТ крайне важно, и нужно поддерживать своих специалистов. Для них за счет ресурсов региона была снижена процентная ставка по ипотеке.

По мнению экспертов, в области сохранилась позитивная динамика по ипотечному кредитованию в текущем году, в том числе на первичном рынке. Это позитивно отразилось на строительстве жилья в целом. Такие показатели подтверждают эффективность принятых на федеральном и региональном уровнях мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.