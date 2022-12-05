Алексей Текслер открыл «Неделю звезд хоккея – 2022»

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске стартовала «Неделя звезд хоккея – 2022». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии открытия, которая прошла в ледовой арене «Трактор».

Глава региона выразил уверенность, что неделя большого хоккея будет интересной и яркой.

— Мы горды и счастливы принимать такое замечательное событие в Челябинской области, в нашем хоккейном регионе, — отметил Алексей Текслер. — Нас ждет интересный и яркий хоккей.

Губернатор поблагодарил Континентальную хоккейную лигу за доверие. Которое было оказано столице Южного Урала.

В рамках «Недели звезд хоккея – 2022» пройдут показательные хоккейные матчи между командами лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги, а также мастер-шоу между хоккеистами КХЛ с участием игроков МХЛ. Кубок Вызова 2022, который открыл Неделю звезд хоккея, завершился победой команды Востока над командой Запада со счетом 5:2.