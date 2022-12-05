Фото: пресс-служба губернатора.

В День Неизвестного Солдата Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню на аллее Славы. 3 декабря 1966 года, в день 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского кремля.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.

Алексей Текслер в своем обращении отметил, что каждый год наши поисковые отряды выезжают на места боев и находят останки павших воинов, разыскивают их родственников для дальнейшего захоронения на малой родине.

— Наш долг – продолжать поисковую работу, рассказывать молодому поколению правду о Великой Отечественной войне, — сказал глава региона. — Особенно сейчас, когда усиливаются попытки исказить историю и принизить значение подвигов наших воинов. Мы всегда будем чтить память погибших бойцов.