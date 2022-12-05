Алексей Текслер осмотрел новый корпус школы в Пласте

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Пластовский район ознакомился с ходом строительных работ нового корпуса школы №2. В образовательном учреждении в две смены обучается 690 школьников с 1 по 11 класс.

Новый трехэтажный корпус рассчитан на 495 мест. В нем будет размещено 17 кабинетов, конференц-зал и большой спортивный зал с тренерскими, раздевалками и душевыми.

Алексей Текслер поручил организовать в новом спортивном зале работу секций для местных жителей, чтобы зал не пустовал во второй половине дня. Губернатор уточнил, что корпус построен по всем современным требованиям. Для Пласта это один из знаковых объектов.

Также глава региона осмотрел новую общественную территорию у храма Святой Великомученицы Варвары. Здесь обустроили пешеходную зону, организовали стоянку, установили кованые скамейки, высадили ели. В завершении визита Алексей Текслер возложил цветы к стеле имени Александра Неклюдова, который был главой муниципалитета в течении 35 лет.