Социальный стартап из Екатеринбурга получит 500 000 рублей и экспертную поддержку Tele2 и фонда «Навстречу переменам»

Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Семеро предпринимателей из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в России. Двое из них – в номинации «Лучший цифровой проект для детей», которую Tele2 учредила в честь 10-летия успешного сотрудничества с фондом.

В этом году на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact – влияние, воздействие, эффект) поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. После прохождения трехмесячного бизнес-курса в «Преинкубаторе» и онлайн-питчинга перед экспертами фонда до очной защиты в финале дошли лидеры 10 проектов, которые боролись за гранты в трех номинациях:

- «Масштабный проект» (для городов с населением от 100 000 человек);

- «Локальный проект» (для городов с населением менее 100 000 человек в отдельных регионах России);

- «Лучший цифровой проект для детей» (специальная номинация, учрежденная компанией Tele2 в честь 10-летия конкурса и стратегического партнерства с фондом «Навстречу переменам», чтобы дополнительно поддержать лучшие диджитал-проекты, направленные на обеспечение детей в регионах новыми возможностями, в том числе в сфере образования).

Фото: Tele2

Гранты от Tele2 получат победители в номинации «Масштабный проект»:

1. Людмила Арчвадзе (Москва), моделирование и производство адаптивной одежды для особенных детей Danylino – 1,45 млн рублей;

2. Елена Паклина (Ульяновск), проект Abacus Kids – обучение педагогов, тифлопедагогов, воспитателей, дефектологов работе по обучению особенных детей ментальному счету с помощью авторского электронного устройства – 1,5 млн рублей;

3. Алена Образцова и Наталья Смирнова (Санкт-Петербург), проект «Мир ТСР» – производство и продажа аксессуаров к техническим средствам реабилитации (ТСР) для правильного позиционирования детей с нарушениями в функционировании опорно-двигательного аппарата – 1,5 млн рублей;

4. Мария Петрикова (Екатеринбург), авторские методики стоматологической помощи детям с ОВЗ без применения общего наркоза – 500 тысяч рублей.

Лучшей в номинации «Локальный проект» была признана инициатива Марины Артемовой из Туапсе – программа обучения с индивидуальным образовательным маршрутом для детей с аутизмом в частной школе MartSchool. На ее развитие будут выделены 500 тысяч рублей от партнера фонда УК «Деметра-Холдинг».

Фото: Tele2

В номинации «Лучший цифровой проект для детей», по решению экспертного жюри из представителей «Навстречу переменам» и Tele2, победили:

- Лилия Кукушкина (Москва) с «Уроком толерантности к внешности» по профилактике буллинга;

- Наталья Степанова (Новосибирск) с проектом «Детский Атлас» по созданию интерактивных атласов регионов для расширения знаний школьников о родном крае, вовлечения детей в исследовательскую деятельность и развития учебной мотивации.

На поддержку каждого из этих социальных стартапов оператор мобильной связи выделит по 1 млн рублей.

Андрей Патока, генеральный директор Tele2:

«Социальная роль Tele2 как оператора связи в широком смысле – создавать новые возможности для людей и обеспечивать системные позитивные изменения в обществе. В сотрудничестве с фондом «Навстречу переменам» мы поддерживаем самых активных жителей регионов: они пробуют, рискуют и меняют к лучшему жизнь сотен тысяч детей. В этом году за достижения партнерства с фондом Tele2 заняла первое место в номинации авторитетного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Это вдохновляет идти вместе дальше. Мы надеемся, что в следующем году в проектах фонда примут участие еще больше смелых предпринимателей, а мы с радостью их поддержим».

Татьяна Бурмистрова, соучредитель, председатель Совета фонда «Навстречу переменам»:

«Выпускники наших программ за все 10 лет работы «Навстречу переменам» говорят о том, как важна была для них поддержка фонда на этапе становления их организации – и финансовая, и нефинансовая. Это возможность получить признание, научиться измерять, доказывать социальное воздействие и благодаря бизнес-экспертизе наших партнеров выстраивать процессы так, чтобы со временем обрести устойчивость. За эти годы мы сформировали настоящее сообщество социальных предпринимателей. И я считаю, крайне важно продолжать поддерживать социальные стартапы – ведь каждый из них помогает решить какую-то острую проблему. При этом на старте у многих участников нашего конкурса нет ничего, кроме идеи, желания работать и веры, что все получится. За возможность воплощать эти идеи в жизнь я искренне благодарна компаниям, которые верят в нас, в нашу идею и поддерживают все эти годы, прежде всего – Tele2».

Мария Петрикова, победитель X конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам» в номинации «Масштабный проект» (г. Екатеринбург):

«Это знаковое событие для нас всех, потому что наша главная цель – сделать социальные программы в стоматологии трендом. Рада, что теперь мы будем три года развивать проект “Профилактика и лечение зубов у детей с ОВЗ” при поддержке наставников фонда «Навстречу переменам».

Справка

За 10 лет на конкурс фонда «Навстречу переменам» поступило более 2700 заявок от социальных предпринимателей со всей России. В развивающих программах фонда приняли участие более 400 лидеров импакт-стартапов, из которых 76 стали выпускниками «Инкубатора», самой долгосрочной из аналогичных программ в России, и поддержали более 430 000 детей по всей стране. Tele2 – стратегический партнер фонда с 2012 года. За это время более 600 сотрудников компании выступили в роли интеллектуальных волонтеров фонда: помогали отбирать заявки, консультировали импакт-предпринимателей как эксперты и менторы.