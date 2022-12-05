Алексей Текслер посетил социальные объекты Пластовского района

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Пластовский муниципальный район. Первой точкой рабочей поездки стало село Демарино.

Здесь в рамках масштабной программы модернизации почтовых отделений, инициированной президентом России, построили новый почтовый пункт. Он обслуживает более 900 местных жителей. Жители могут воспользоваться как традиционными услугами почты, так и оформить кредит или даже измерить давление и температуру. Алексей Текслер подчеркнул, что для местных жителей это важный социальный объект.

Также губернатор посетил в Пласте новый парк по ул. Степана Разина. Ранее на этом месте был пустырь. Проект реновации одобрили жители на рейтинговом голосовании в 2021 году, а уже в 2022 были выполнены все работы: благоустроена территория, оборудованы дорожки, установлены малые архитектурные формы, подрядчику осталось установить хоккейную коробку.

В ходе осмотра объекта Алексей Текслер поставил задачу главе района оборудовать теплые раздевалки, чтобы хоккеисты могли переодеться в комфорте и погреться в перерывах между игрой.