В Челябинской области запретили использовать фото губернатора для рекламы списания долгов

Губернатор не занимается избавлением от долгов Фото: Андрей АБРАМОВ

Фотографию губернатора Челябинской области Алексея Текслера убрали с рекламных баннеров в интернете по требованию антимонопольной службы.

Как рассказали в региональном управлении ФАС, кликнув на баннер с изображением губернатора, пользователи попадали на сайт с предложением платных услуг по избавлению от кредитов и долгов. — Рекламодатель за счет использования данной фотографии и информации о государственных программах пытался привлечь к своим услугам как можно большее количество потребителей, — прокомментировали в УФАС.

Российский закон о рекламе запрещает упоминать, что рекламируемый продукт или услуга одобряется должностными лицами органов власти. В отношении разместившего баннер с Алексеем Текслером нарушителя возбудили антимонопольное дело.

Ранее в Челябинске за незаконную рекламу оштрафовали крупную управляющую компанию, которая «прибавила» себе несколько лет работы.

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