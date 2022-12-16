Школы Челябинской области получили 55 новых автобусов

Новые автобусы из Челябинска отправятся в сельские школы. Фото: пресс-служба губернатора.

Новые школьные автобус отправились сегодня в 28 муниципалитетов Челябинской области. 55 «ПАЗов» и «Газелей» передал губернатор Алексей Текслер. В 2023 году проект «Школьный автобус регион планирует исполнить полностью. Для закупки машин вкладываются средства областного бюджета.

— В программу добавляем свои региональные деньги, — сказал Алексей Текслер во время передачи автобусов районам. — Дети должны добираться до школы безопасно и с комфортом. За три года мы обновили половину автобусного парка. В начале 2023 года закупим еще 44 автобуса.

Также Алексей Текслер пообщался с водителями и после чего рассказал, что штат укомплектован, однако сотрудники не довольны заработной платой.

— Строго следим за этим. Дал поручение министерству образования Челябинской области, чтобы отработали этот вопрос с муниципалитетами, — пояснил Алексей Текслер.

Всего в Челябинской области доставляют до школы 19 тысяч школьников. Для этого курсируют 608 автобусов.

— С 2019 года приобрели 263 автобуса, — также привел данные глава региона. — В0 2023 году завершим обновление школьного автопарка по всей области.

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