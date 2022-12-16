В челябинской больнице скончалась редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева

Татьяна Дрогаева. Фото: соцсети

В Челябинске умерла редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева. Ее не стало утром 16 декабря.

Последние несколько дней редактор провела в реанимации Челябинской областной больницы после операции. Татьяна Дрогаева почувствовала себя плохо во время командировки в Карабаш. Как рассказал источник КП-Екатеринбург, на фоне врожденной аневризмы произошло субарахноидальное кровоизлияние. Журналиста на вертолете доставили в Челябинск. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось.

Соболезнования родным Татьяны Дрогаевой выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Редакция КП-Челябинск также выражает соболезнования близким и коллегам Татьяны Дрогаевой.

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