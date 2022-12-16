Засыплет, заледенит и намочит: три причины остаться дома в выходные назвали челябинцам метеорологи

Не лучший сезон для прогулок: с осени южноуральцы страдали от экстремальных морозов, а теперь их ждет плюсовая температура в декабре Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области в ближайшие три дня ждут новых капризов погоды. Южный Урал снова засыплет снегом, образуется гололед, а в начале следующе недели свежий снег может поплыть: потеплеет до +4 градусов.

В субботу 17 декабря температура воздуха еще будет минусовой: от -6 до -1 градуса. А уже в воскресенье прогнозируют от -3 до +2. При этом пойдет снег. Местами снегопады будут сильными.

К понедельнику 19 декабря погода станет еще хуже. Мокрый снег продолжится, на дорогах от наката возникнет гололедица. Ночью будет -6, -1 градус, а днем потеплеет до совсем не зимних -1, +4.

В челябинском комитете дорожного хозяйства уже призвали горожан не пользоваться личными автомобилями в выходные и ближайший понедельник. Челябинцам предлагают пересесть на общественный транспорт.

— Подрядными организациями будет выполняться весь комплекс мероприятий по очистке улично-дорожной сети от снега, — пообещали в КДХ.

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