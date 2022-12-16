Гимнастка из Челябинской области стала героиней телешоу «Новый день»

тв3 новый день Екатерина Беленкова. Фото: ТВ-3

Воздушная гимнастка Екатерина Беленкова из Челябинской области стала героиней программы «Новый день» на телеканале ТВ-3. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», на шоу девушка постарается справиться с прошлыми травмами и в корне изменить свою жизнь. В этом ей поможет команда психологов, стилистов и визажистов, а также ведущая шоу Елена Ксенофонтова.

Екатерина Беленкова — уроженка Трехгорного. Она много лет прожила в Челябинске. Участвовала в установлении рекорда страны: в 2013 году 100 челябинцев сделали самую массовую динамичную стойку на руках.

С Южного Урала гимнастка перебралась в Подмосковье. Там она открыла собственный центр циркового искусства.

Успехам девушки помешали только два неудачных замужества. Первый супруг оказался слишком безразличным. А от второго Екатерине пришлось спасаться бегством: мужчина унижал жену, бил, запрещал видеться с подругами, убеждал, что никто ее не полюбит.

Именно с душевными ранами от такого ужасного обращения девушка и надеется справиться с помощью теллеэкспертов.

Ранее жительница Челябинска Виктория поучаствовала в шоу «Четыре свадьбы». Невеста побывала на празднике в стиле девяностых и на торжестве за миллион рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.