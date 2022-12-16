В Челябинской области признали банкротом завод птицефабрики «Здоровая ферма»

В отношении завода ввели конкурсное производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд в Челябинской области признал банкротом комбикормовый завод птицефабрики «Здоровая ферма». В отношении предприятия ввели конкурсное производство сроком до 14 июня 2023 года. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на данные в картотеке дел суда.

— По итогам заседания было принято решение признать несостоятельным (банкротом) должника – общество с ограниченной ответственностью комбикормовый завод «Здоровая ферма, — говорится в решении суда.

Птицефабрикой «Здоровая ферма» в Аргаяшском районе ранее владел депутат Госдумы Олег Колесников. Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции. Парламентарий служит в секретном отряде «Каскад», который занимается военной разведкой.

Это уже не первая процедура банкротства, связанная со «Здоровой фермой». Ранее была ликвидирована птицефабрика «Уралбройлер», которая принадлежала агрохолдингу. В компании это объяснили тем, что юридического лицо не ведет финансово-хозяйственную деятельность с 2014 года. «Уралбройлер» не имеет сотрудников и не владеет какими-либо производственными мощностями.

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