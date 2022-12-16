В Челябинске ограничат движение на улице Первой Пятилетки

Автомобилистов просят учитывать ограничения Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на ул. Первой пятилетки перед пересечением с ул. Героев Танкограда временно ограничат движение. На участке будут проводить работы по присоединению подземного водопровода. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение транспорта по ул. Первой Пятилетки вблизи пересечения с ул. Героев Танкограда будет ограничено с 9 часов 19 декабря до 15 часов 23 декабря, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Ограничения затронут крайнюю правую полосу при движении по направлению к ул. Горького. Поворот направо на ул. Героев Танкограда будет затруднен.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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