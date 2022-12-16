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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:51

В Челябинской области пострадавшие на производстве рабочие получили новые автомобили LADA

Им также временно предоставят компенсацию на ремонт машины и покупку горюче-смазочных материалов
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Автомобили выдаются застрахованным южноуральцам, которые пострадали на производстве, бесплатно каждые семь лет

Автомобили выдаются застрахованным южноуральцам, которые пострадали на производстве, бесплатно каждые семь лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области восемь рабочих, пострадавших на производстве в результате несчастного случая, накануне получили ключи от новых автомобилей LADA. Легковушки оборудованы ручным управлением нового образца для вождения с нарушением функций правой, левой или обеих ног. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского реготделения фонда социального страхования РФ.

— Транспортные средства предоставляются государством в рамках реализации норм Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — объяснили в ФСС.

Автомобили выдаются получателю бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы. В течение этого периода владелец машины ежеквартально получает компенсацию на починку и горюче-смазочные материалы. Также он имеет право один раз за семь лет произвести капитальный ремонт транспортного средства.

За текущий год пострадавшим на производстве выдали 16 автомобилей. В ближайшие две недели еще три южноуральца получат свои машины. Всего в 2022 году планируют выдать 19 автомобилей на общую сумму свыше 29 млн рублей.

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