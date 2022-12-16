В Челябинской области пострадавшие на производстве рабочие получили новые автомобили LADA

Автомобили выдаются застрахованным южноуральцам, которые пострадали на производстве, бесплатно каждые семь лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области восемь рабочих, пострадавших на производстве в результате несчастного случая, накануне получили ключи от новых автомобилей LADA. Легковушки оборудованы ручным управлением нового образца для вождения с нарушением функций правой, левой или обеих ног. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского реготделения фонда социального страхования РФ.

— Транспортные средства предоставляются государством в рамках реализации норм Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — объяснили в ФСС.

Автомобили выдаются получателю бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы. В течение этого периода владелец машины ежеквартально получает компенсацию на починку и горюче-смазочные материалы. Также он имеет право один раз за семь лет произвести капитальный ремонт транспортного средства.

За текущий год пострадавшим на производстве выдали 16 автомобилей. В ближайшие две недели еще три южноуральца получат свои машины. Всего в 2022 году планируют выдать 19 автомобилей на общую сумму свыше 29 млн рублей.

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