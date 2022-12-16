Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении осужденного на конвоиров в Челябинской области

Глава СК России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, связанным с нападением осужденного на конвоиров в Челябинской области. Сейчас по факту произошедшего расследуется уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и побеге из-под стражи.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, 15 декабря в карабашском суде 40-летний Павел Волосов напал на конвоира. Ему вынесли приговор за убийство тещи, после этого мужчина попросился в туалет. Сделав свои дела, он выскочил и с заточкой бросился на полицейского, а затем и на второго. Сотрудники попытались утихомирить Волосова, но он смог вырваться из судебного помещения в коридор. Мужчину остановили, выстрелив ему в ногу из табельного пистолета.

В итоге сильно пострадал один из конвоиров, он до сих пор находится в тяжелом состоянии в областной больнице. Волосову с огнестрельным ранением оказали помощь, в лечении он не нуждается.

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