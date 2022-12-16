В Магнитогорске экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятки на 400 тысяч рублей

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Магнитогорске вынесли приговор бывшему начальнику районного отдела службы судебных приставов. Его признали виновным в получении взяток и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, осужденный в период 2015-2016 годов получил взятки на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. В обмен на деньги он помогал местному бизнесмену в снятии арестов с имущества. Позже преступление выявили сотрудники ФСБ.
Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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