В Магнитогорске экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятки на 400 тысяч рублей

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске вынесли приговор бывшему начальнику районного отдела службы судебных приставов. Его признали виновным в получении взяток и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, осужденный в период 2015-2016 годов получил взятки на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. В обмен на деньги он помогал местному бизнесмену в снятии арестов с имущества. Позже преступление выявили сотрудники ФСБ.

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.