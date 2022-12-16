Текслер попросил челябинских предпринимателей не выводить деньги за границу

Фото: пресс-служба губернатора региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в объединенном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей, которое прошло 16 декабря в Миассе. В ходе своего выступления глава региона попросил бизнесменов не выводить средства за границу.

— Не забывайте реализовывать социальные проекты, проекты благоустройства, сейчас мы одним фронтом должны параллельно решать все эти задачи. Не время сейчас собирать дивиденды, особенно выводить их за границу. Надо вкладываться в свой регион, в свою страну, в своих людей. Это главный посыл, который хочу сегодня донести до вас, — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор пообещал, что правительство региона со своей стороны окажет поддержку местному бизнесу и примет меры по укреплению стабильности на рынке труда. По его словам, уже ведется активная работа в этом направлении.

Так, в 2023 году в Челябинской области внедрят механизмы промышленной ипотеки. Предприниматели помимо аренды смогут заниматься строительством и ремонтом объектов. Это должно увеличить рост промышленного производства.

Кроме того, регион активно занимается выпуском продукции для нужд министерства обороны РФ. Был создан штаб, который помогает выполнять гособоронзаказы. Его основное направление - внутрирегиональная промышленная и межрегиональная кооперация, поддержка в укомплектовании кадрами.

— Важно реализовать начатые инвестпроекты и работать над новыми. Вчера на совете по стратегическому развитию при Президенте РФ было озвучено, что начинает работу специальный кластер «Инвестиционная платформа», где крупнейшие проекты страны, в том числе и из Челябинской области, будут получать дополнительную поддержку, — отметил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.