В Челябинске возбудили уголовное дело на мать, не следившую за ребенком-инвалидом

Ребенок страдает сахарным диабетом, но мать не обеспечивала его лекарствами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая не ухаживала за своим больным ребенком. 15-летний мальчик страдает сахарным диабетом первого типа и за последнее время не раз оказывался в реанимации. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Со стороны женщины отсутствовал полный контроль за применением лекарственных препаратов, необходимых ребенку. Также несовершеннолетнему не обеспечивалось питание в соответствии с медицинскими рекомендациями, — рассказали в надзорном ведомстве.

Мать должна была обратиться к врачам для продления инвалидности ее сыну. Однако она этого вовремя не сделала. В итоге ребенок лишился возможности получать лекарства по федеральным льготам.

В ходе проверки подростка изъяли из семьи. Сейчас он находится в социальном учреждении.

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