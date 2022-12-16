В Челябинске построят новый офисный центр

Участок под строительство расположен в Калининском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

На Северо-Западе Челябинска в Калининском районе появится новый офисный центр. Проект одобрили челябинцы на публичных слушаниях в Доме архитектора.

Участок расположен в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской и переулка Ижевского-3. Иницатором проекта стал один из бывших вице-губернаторов региона Юрий Клепов.

В частности, Клепов был во власти во времена правления Петра Сумина с 1996 по 2010 годы. Тогда он занимался экономическими вопрос.

Ранее стало известно, что новая чаша бассейна «Строитель» в Челябинске начнет работать 9 января — сразу после новогодних праздников. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) рассказал министр физкультуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

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