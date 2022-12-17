Губернатор Челябинской области пообещал построить ледовый комплекс в Миассе

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Миассе в 2023 году будет построен новый крытый ледовый комплекс для занятий и соревнований. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита.

— Рядом с будущим центром скалолазания расположена хоккейная коробка. Глава региона поздоровался с детьми, которые там тренируются. Он пообещал им, что вскоре в районе Машгородка будет построен новый крытый ледовый комплекс, — объяснили в пресс-службе правительства региона.

Строить каток планируют уже во втором квартале 2023 года. Как уточнили в правительстве региона, проектом займется местная компания «Папилон» на паритетных с областью началах.

Ранее стало известно, что новые школьные автобусы отправились сегодня в 28 муниципалитетов Челябинской области. 55 «ПАЗов» и «Газелей» передал губернатор Алексей Текслер.

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