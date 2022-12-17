Жительницы Челябинской области спрятали 3 кг наркотиков в носках

Фото: МВД Медиа

В Челябинской области задержали двух наркосбытчиц. Женщины 34 и 35 лет устроили тайник в лесу под Кыштымом, неподалеку от садоводческого товарищества «Кварц». В сугробе под елкой хранилось 3 килограмма мефедрона — 1,5 тыс. мелких упаковок с наркотиком.

— Примечательно, что все найденные пакетики были завернуты в черные носки, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Жительницы Кыштыма собирались продавать мефедрон с помощью тайников-закладок сразу в нескольких городах Челябинской области. Задания им присылали через интернет. Теперь в отношении женщин возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. До суда обеих отправили в СИЗО.

Полицейские сейчас разыскивают соучастников горожанок.

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