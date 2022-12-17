В Челябинской области 94 человека за день заболели коронавирусом

Больше 395 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 94 новых случая коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших девятеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, лечиться от коронавируса продолжают 1 092 южноуральца.

За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

А за все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 395 178 жителей Челябинской области.

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